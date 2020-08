Santori "insegnante di fresbee". Tutto vero, la Lucarelli lo umilia: "Chi c'è dietro le boiate delle sardine" (Di lunedì 24 agosto 2020) "Una clamorosa montagna di caz***e fuffose". Selvaggia Lucarelli non può nascondere lo sbigottimento dopo aver letto la (delirante) agiografia di Mattia Santori. Sulla pagina delle Facebook delle sardine è apparsa una biografia del fondatore talmente grottesca da piazzarsi a metà tra la celebrazione servile e la palese presa per i fondelli. Tra le perle imbarazzanti, quella in cui si inserisce nel "curriculum" di Santori il ruolo di "insegnante di fresbee" in un oratorio. O il capitolo dei viaggi, in cui si parla di "vita vagabonda" e si sottolinea come quelle del bolognese siano "emigrazioni" di un ragazzo "forgiato alla diversità". Certo, c'è anche il ... Leggi su liberoquotidiano

PasquaTroiano40 : RT @tpi: “Insegnante di frisbee” e “occhi stanchi” l’imbarazzante agiografia di Mattia Santori sulla pagina delle Sardine. - annaros70527446 : @Sardine41752965 IRONIA SELVAGGIA SULL’IMBARAZZANTE AGIOGRAFIA DELLA 'SARDINA IN CHIEF', MATTIA SANTORI: 'UNA CLAMO… - Janus0148 : @erretti42 “Insegnante di frisbee” e “occhi stanchi” l’imbarazzante agiografia di MattiaSantori sulla pagina delle… - Janus0148 : “Insegnante di frisbee” e “occhi stanchi” l’imbarazzante agiografia di #MattiaSantori sulla pagina delle #Sardine… - pengueraffaele : “Insegnante di frisbee” e “occhi stanchi” l’imbarazzante agiografia di Mattia Santori sulla pagina delle Sardine -