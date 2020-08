Palamara insultato al ristorante. Un uomo si avvicina: «Vada a fare in c***». E filma la scena (Di lunedì 24 agosto 2020) Era seduto al ristorante, Luca Palamara, l’ex presidente dell’Anm, il pm delle vergognose chat contro Salvini. Un uomo si è avvicinato al suo tavolo e l’ha colto di sorpresa. Aveva uno smartphone tra le mani e faceva un video per “immortalare” il confronto verbale. Il pm inizialmente sembrava imbarazzato ma ha dato qualche risposta: «Io rispetto tutti», ha detto a bassa voce quando l’interlocutore ha detto di essere «di destra». Poi in un altro momento ha chiesto di non riprendere la scena. Ma dava l’idea di essere in difficoltà, alle corde. Il “vaffa” indirizzato a Palamara «Signor giudice», le prime parole dell’uomo che si è avvicinato ... Leggi su secoloditalia

