Gay si baciano in spiaggia, aggrediti: “Ci vuole Mussolini!” (Di lunedì 24 agosto 2020) Gay si baciano sulla spiaggia e la situazione diventa immediatamente caldissima: dei bagnanti gli hanno aggrediti inneggiando a Mussolini. Continua ad esserci una mentalità molto chiusa in alcune zone del mondo e dell’Italia in particolare, malgrado sia il 2020. Tante persone, infatti, non sono ancora convinte che tutti gli esseri umani siano uguali e che … L'articolo Gay si baciano in spiaggia, aggrediti: “Ci vuole Mussolini!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MusaJaneB : RT @mr_takki: Il Vaticano non riconosce le coppie gay. RAGAZZI SONO QUELLI DELLO STESSO SESSO CHE SI BACIANO, è facile dai. - kanguchic : RT @mr_takki: Il Vaticano non riconosce le coppie gay. RAGAZZI SONO QUELLI DELLO STESSO SESSO CHE SI BACIANO, è facile dai. - 9holdingontoyou : Comunque vorrei solo dire che se ogni santissima volta che vedete due amici maschi che si abbracciano, baciano e so… - Castiel203 : RT @carlhoe_: @thoughtidcry non ho nulla contro i gay però mi fanno un po’ schifo quando si baciano in pubblico o si tengono per mano davan… - yhumame : ma solo io quando vedo gente che mette foto con i propri amici dello stesso sesso mentre si baciano “atteggiandosi”… -

Un bacio costa l'aggressione a una coppia di bagnanti nel mare di Sardegna. È successo a due giovani, che hanno sporto denuncia. Ha sporto denuncia una coppia di giovani gay aggredita in una spiaggia ...

Bacio gay in spiaggia, coppia aggredita dai bagnanti al Poetto di Cagliari

Un bacio gay ha innescato una aggressione omofoba in spiaggia a Cagliari. Vittime un infermiere di Bolzano di 26 anni compiuti oggi e il suo compagno di 35. La coppia è stata insultata e minacciata co ...

