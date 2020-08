Raiola su Malen: “Un giorno potrebbe giocare in Italia”. Alla Juve piace (Di domenica 23 agosto 2020) Mino Raiola, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche di Donyell Malen. Sull’attaccante del Psv, profilo che piace Alla Juve come vi abbiamo già anticipato questo inverno, queste le parole del procuratore: “Malen? Un giorno, magari, potrebbe arrivare qui. Oggi difficilmente il club può venderlo e un’altra società può avere la forza di strapparglielo”. Foto: Daily Star L'articolo Raiola su Malen: “Un giorno potrebbe giocare in Italia”. Alla Juve piace proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : '#Malen del #Psv è un talento incredibile, magari un giorno potrebbe arrivare in Italia'. Le parole di #Raiola ??… - cicciopuz : RT @DiMarzio: '#Malen del #Psv è un talento incredibile, magari un giorno potrebbe arrivare in Italia'. Le parole di #Raiola ?? https://t.co… - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: '#Malen del #Psv è un talento incredibile, magari un giorno potrebbe arrivare in Italia'. Le parole di #Raiola ?? https://t.co… - FSabathier : RT @DiMarzio: '#Malen del #Psv è un talento incredibile, magari un giorno potrebbe arrivare in Italia'. Le parole di #Raiola ?? https://t.co… - erikaconlak_ : RT @DiMarzio: '#Malen del #Psv è un talento incredibile, magari un giorno potrebbe arrivare in Italia'. Le parole di #Raiola ?? https://t.co… -