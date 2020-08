Pirata della strada senza patente dal 2008 investe e uccide una donna (Di domenica 23 agosto 2020) Non ha la patente da 12 anni, ma il Pirata della strada guida ancora come se niente fosse. Una tragedia tanto tremenda quanto annunciata. Un Pirata della strada ha investito ed ucciso una donna. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’uomo l’ha travolta facendo si che morisse sul colpo, e non si … Leggi su viagginews

CrookedWave : @ZinnonaRyder Se ti investe una Panda è un pirata della strada, se ti investe una Ferrari dovevi stare attento - paolochiariello : Preso un altro Pirata della strada - juornoit : Preso un altro Pirata della strada - sergimagugliani : RT @infoitinterno: Senza patente da dodici anni investe e uccide una donna sulle strisce, poi scappa: arrestato pirata della strada https:/… - infoitinterno : Senza patente da dodici anni investe e uccide una donna sulle strisce, poi scappa: arrestato pirata della strada -