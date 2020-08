Kobe Bryant, la lettera della moglie Vanessa: “sono furiosa per non essere morta prima io” (Di domenica 23 agosto 2020) Un giorno triste, in cui è impossibile non pensare. Oggi Kobe Bryant avrebbe compiuto 42 anni, un compleanno che il Black Mamba non ha potuto festeggiare insieme ai suoi cari, a causa della tragedia che lo ha visto morire insieme alla figlia Gigi lo scorso gennaio. Darrian Traynor/Getty ImagesLa moglie Vanessa ha voluto scrivergli una toccante lettera, usando parole forti e commoventi che ha pubblicato sui social: “Buon compleanno. Ti amo, mi manchi più di quanto riesca a spiegare. Vorrei che tu e Gigi foste qui per festeggiarti. Vorrei poterti preparare il tuo cibo preferito, o una torta di compleanno con l’aiuto della mia Gigi. Mi mancano i tuoi grandi abbracci, i tuoi baci, il tuo sorriso, la tua profonda e rumorosa risata. Mi manca ... Leggi su sportfair

