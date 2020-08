«Viviana non si è uccisa e non ha ucciso Gioele». Parla il marito Daniele Mondello, e si aspetta l’autopsia (Di sabato 22 agosto 2020) Il dolore per la tragica scomparsa della moglie e del figlio si affianca alla sete di giustizia e all’urgenza di avere delle risposte. «Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a quindici giorni di settanta uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia». A parlare è Daniele Mondello che, attraverso i social, esprime dubbi e delle perplessità riguardo le indagini condotte nel bosco di Caronia e che hanno portato al ritrovamento del corpo della moglie Viviana Parisi e del figlio Gioele, di appena quattro anni, rinvenuti rispettivamente l’8 e il 19 agosto. Leggi su vanityfair

