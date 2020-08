SPAL, Bonifazi positivo al Coronavirus: “Chi è entrato in contatto con me si faccia controllare” (Di sabato 22 agosto 2020) Kevin Bonifazi è risultato positivo al Covid-19. Il difensore, che nella scorsa stagione ha militato in prestito tra le fila della SPAL che lo ha poi riscattato dal Torino, aveva trascorso le vacanze in Sardegna, a Porto Cervo. Ad annunciare la positività è stato lo stesso classe ’96 , attraverso il suo profilo Instagram nella quale ha scritto un messaggio per avvisare del contagio chiunque sia entrato in contatto con lui negli ultimi giorni. “Volevo comunicare a tutte le persone viste nell’ultimo periodo che, dopo avere fatto i vari controlli, sono risultato positivo al Covid-19. Chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino!”. Mentre in Italia non sappiamo decifrare dei numeri, in ... Leggi su calcioweb.eu

