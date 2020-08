Sfruttamento della prostituzione: arrestato un 70enne (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Solofra hanno tratto in arresto un 70enne del luogo, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria per il reato di “Induzione e Sfruttamento della prostituzione”. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Bellizzi Irpino, dovendo espiare la pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

