Psg-Bayern Monaco, Flick: “Vogliamo vincere giocando il nostro calcio” (Di sabato 22 agosto 2020) “Cercheremo di fare la miglior partita possibile giocando il nostro calcio: se ci riusciremo, se saremo tutti in grado di dare il cento per cento, allora avremo buone chance di vincere”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick alla vigilia della finale di Champions League in programma domani sera allo Stadio da Luz di Lisbona contro il Psg. “Affronteremo una squadra fantastica, con grandi giocatori e tanta esperienza. Sono fortissimi in attacco ma anche in difesa: basti pensare a Thiago Silva, che conosce questa competizione come pochi, o Marquinhos in mezzo, che per me è un elemento impressionante – ha sottolineato l’allenatore tedesco in conferenza stampa – Hanno subito solo cinque gol in questa ... Leggi su sportface

