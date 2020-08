Il secolo di Mamie Smith (Di sabato 22 agosto 2020) Era il 21 agosto del 1920, esattamente cento anni fa. Una giovane signora con la pelle scura, la figura imponente, il passo sicuro di chi è abituato a calcare i palcoscenici e sa cavarsela in ogni situazione entrò in uno studio di registrazione, quelli dove ancora il suono si convogliava meccanicamente in un enorme imbuto, e da lì lo spostamento d’aria andava a mettere in movimento una membrana che incideva, con uno stilo appuntito, un cilindro di cera o un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : secolo Mamie Addio a Olivia de Havilland, muore a 104 anni l’ultima star di “Via col Vento” Il Secolo XIX