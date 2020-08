Evan, ucciso di botte a 21 mesi. Le minacce al padre: “Se non togli la residenza tuo figlio muore” (Di sabato 22 agosto 2020) Evan, ucciso di botte a 21 mesi. Le minacce al padre. “Se non togli la residenza da questa casa o mi denunci alle forze dell’ordine tuo figlio muore”. È l’inquietante messaggio inviato nelle scorse settimane da Salvatore Blanco, compagno di Letizia Spatola – madre del piccolo Evan – a Stefano Lo Piccolo, padre biologico del bambino ucciso di botte lunedì scorso. “Se non togli la residenza da questa casa o mi denunci alle forze dell’ordine tuo figlio muore”. È l’inquietante messaggio inviato nelle scorse settimane ... Leggi su limemagazine.eu

