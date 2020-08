Basket, è ufficiale: per la Miwa Energia è Serie C Gold (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Federazione Italiana Pallacanestro, riunitasi per determinare la composizione delle categorie per la stagione 2020/2021, ha ufficialmente ammesso la Miwa Energia Pallacanestro Benevento in Serie C Gold. Una notizia attesa ed accolta con grande entusiasmo dall’intera società che già in questa estate ha allestito un roster più che valido per la categoria che ora gli appartiene. Le squadre ammesse, per la prossima Serie C Gold, sono le seguenti:Pallacanestro SalernoBasket BellizziPallacanestro CercolaNew Basket AgropoliPallacanestro San MicheleAngri PallacanestroCatanzaro Basket PlanetMiwa Energia Cestistica BeneventoNapoli ... Leggi su anteprima24

