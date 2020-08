Europa League, Siviglia-Inter 3-2: si infrange il sogno nerazzurro. Prima l’1-0 per la squadra di Conte poi gli spagnoli ribaltano la partita (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Siviglia ha vinto l’Europa League battendo l’Inter 3-2. I nerazzurri erano passati in vantaggio dopo 4 minuti con un gol di Lukaku. Tre minuti dopo il pareggio degli spagnoli con De Jong. Il secondo botta e risposta, a parti invertite, è avvenuto tra il 33′ e il 35′: Prima il vantaggio del Siviglia ancora con De Jong (schierato a sorpresa da Julen Lopetegui) e poi il pareggio dell’Inter con Godìn, di testa. Dopo un primo tempo ricco di gol la ripresa sembrava avviata alla parità. Ma su un pallone vagante in area una rovesciata di Diego Carlos è stata toccata in modo decisivo da Lukaku nella propria porta: è stata la rete del decisivo 3-2. Per il Siviglia è il ... Leggi su ilfattoquotidiano

