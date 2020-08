Come mai ora Solinas non vuole fare i tamponi per chi arriva in Sardegna dal Lazio? (Di venerdì 21 agosto 2020) In un’intervista rilasciata oggi al Messaggero l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato fa sapere che la Sardegna ha detto no ai tamponi per chi parte verso l’isola e spiega che i contagi sono avvenuti a causa della scarsità dei controlli nei locali: La vera emergenza per il Lazio è rappresentata da chi sta tornando dalla Sardegna, soprattutto dalla Costa Smeralda. Ci sono già un centinaio di casi. Come è possibile ? «Vogliamo tutti bene alla Sardegna, ma esiste un problema serio. Bisogna, da subito, fare i tamponi a chi, dalla Sardegna, sale sui traghetti o sugli aerei per tornare a Roma. Altrimenti, si rischia di allargare il contagio ... Leggi su nextquotidiano

di Salvatore Mannino La porta non ha fatto in tempo a socchiudersi che viene richiusa di botto. A sbatterla in faccia al centrosinistra, che sperava nel soccorso giallo, quello dei 5 stelle, è il cand ...

Barcellona, Messi a Koeman: «Mi sento più fuori che dentro»

Lionel Messi spaventa il Barcellona. «Mi sento più fuori che dentro», le parole, dure come pietre, che il campione turbato avrebbe detto a Ronald Koeman. Una botta per il nuovo allenatore che, neppure ...

