Bonus facciate 2020: cessione del credito e importo sconto, i chiarimenti (Di venerdì 21 agosto 2020) La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un’agevolazione importante per chi effettua interventi e lavori di ristrutturazione. Si tratta del Bonus facciate, che consiste in una detrazione del 90% sulle spese sostenute per gli interventi di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni, da ripartire in rate per una durata complessiva di 10 anni. Il Bonus è riservato a chi effettua questo tipo di lavori (a breve vedremo precisamente quali) nel 2020. Bonus facciate 2020: i beneficiari Il Bonus facciate spetta a tutti i proprietari degli immobili sui quali sono eseguiti interventi di rifacimento della facciata. I beneficiari possono dunque essere i legittimi proprietari ... Leggi su termometropolitico

TheItalianTimes : Tutto quello che c'è da sapere sul bonus facciate - irpiniatimes1 : Bonus facciate, quali sono le spese detraibili - qui_finanza : Bonus facciate, quali sono le spese detraibili: le novità Tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione che cons… - Idea_Service : STRUTTURE TURISTICHE: UNICA CONSULENZA PER NON PERDERE NEANCHE UN'OPPORTUNITÀ CON LO STAFF IDEA SERVICE Non solo B… - Torquem55499465 : RT @laleggepertutti: Novità bonus facciate: più lavori detraibili - -