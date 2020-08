Pato, addio San Paolo: torna all'Internacional dopo 12 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexandre Pato lascia il San Paolo e torna nel club in cui è cresciuto: via libera per firmare con l'Internacional di Porto Alegre, lasciato nel 2007 per trasferirsi al Milan. L'attaccante, 30 anni, ... Leggi su gazzetta

