Napoli, slitta il rinnovo di contratto per Gattuso (Di giovedì 20 agosto 2020) Semplice rinvio o segno delle prime crepe nel rapporto? Lo spostamento alla prossima primavera dei colloqui tra il Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per il rinnovo del contratto di quest'ultimo ... Leggi su quotidiano

Quando inizierà il prossimo campionato di Serie A? Il fischio d'inizio per la stagione 2020/2021 è stato fissato per il 19 settembre. Una data che però potrebbe essere rivista, nel caso in cui il dato ...Napoli, 20 agosto 2020 - Semplice rinvio o segno delle prime crepe nel rapporto? Lo spostamento alla prossima primavera dei colloqui tra il Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per il rinnovo del ...