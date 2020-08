La mossa di Facebook contro l’esercito digitale dei QAnons (Di venerdì 21 agosto 2020) Facebook ha annunciato oggi la cancellazione di 790 gruppi dal suo social network e il blocco di diversi hashtag, oltre a varie restrizioni nei confronti di altri 1950 gruppi e 440 pagine Facebook, oltre che contro più di 10.000 account Instagram. Ciò che li accomuna tutti è il loro legame con il movimento QAnon , definito “cospiranoide” e situato a destra del panorama politico americano. Le misure restrittive annunciate da Facebook per gruppi, pagine e profili Instagram non saranno ancora cancellate, il comunicato dell’azienda evidenzia quanto segue: Non appariranno consigliati a quegli utenti che già seguono gruppi / pagine / profili simili.Appariranno più bassi di quanto non fossero finora sia nel newsfeed che nei risultati di ricerca.Non potranno utilizzare ... Leggi su databaseitalia

