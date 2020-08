Il cameriere si scusa col dipinto di Mussolini dopo aver servito una famiglia: «Scuse? Qui è degradante servire neri» – Video (Di giovedì 20 agosto 2020) Un dipinto. Quello di Mussolini. E le Scuse del cameriere a Benito per aver servito un gruppo di clienti “n***i”. Così una festa di compleanno per una bambina di due anni si è trasformata in pochi minuti nell’ennesimo episodio di razzismo e in una denuncia. È successo il 16 agosto scorso in un ristorante di Rimini. «Ci trovavamo al mare e abbiamo deciso di concludere la serata mangiandoci una pizza e un dolce. dopo esserci accomodati, il cameriere arriva per prendere le ordinazioni e dopo aver scritto tutto si gira verso un quadro di Mussolini appeso alla parete e in modo frustrato facendo il saluto romano dice testuali parole ... Leggi su open.online

