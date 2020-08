Firenze. In arrivo 4 bandi regionali per oltre 135 milioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Approvate dalla giunta regionale quattro delibere contenenti altrettanti indirizzi per la prossima apertura di bandi (a settembre) per fornire sostegno alle imprese toscane colpite dal fermo causato dall’emergenza sanitaria. I bandi riguardano la microinnovazione digitale, il sostegno agli investimenti, gli “empori di comunità” nelle aree fragili del territorio regionale e le imprese della filiera del turismo. Il totale delle risorse a disposizione ammonta a circa 135 mln di euro. Per velocizzare l’avvio degli investimenti e l’erogazione delle risorse i bandi prevedono una procedura automatica ‘a sportello’: il finanziamento sarà concesso sulla base delle dichiarazioni delle imprese e sulla base di tabelle descrittive delle tipologie di investimento da finanziare. In tutti i casi ... Leggi su laprimapagina

lelelatta : Un viaggio a Firenze è sempre un viaggio spettacolare. Come forse avrai capito (se mi hai seguito sui miei canali s… - jabberwocky3380 : RT @CiapGiacomo: Attenzione: colpo in dirittura d'arrivo per la #Fiorentina!! I viola sono alle firme con l'attaccante argentino Brancola N… - medicicarJ : @PinoVaccaro77 Ma con Milinkovic non fecero lo stesso? era atteso a Firenze, arrivò a Roma. - Giulio_Firenze : RT @MMmarco0: METEO: Ultima e breve ondata di caldo in arrivo nel weekend. Come avevo detto 10 gg. fa, estate piena fino al 23 poi lento e… - Ralfmacher : @sono_paola @Giulio_Firenze @dianacalibana Buongiorno Paola! C'è una cosa che mi preoccupa di Questo Virus. General… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze arrivo Esplosione a Beirut, aiuti in arrivo da Firenze 055firenze Firenze. In arrivo 4 bandi regionali per oltre 135 milioni

Approvate dalla giunta regionale quattro delibere contenenti altrettanti indirizzi per la prossima apertura di bandi (a settembre) per fornire sostegno alle imprese toscane colpite dal fermo causato ...

Carlo Conti diventa un cartoon: «È un’idea di mio figlio. La trasgressione? Per me non esiste, bevevo acqua quando facevo il dj»

«È un gatto a mia immagine e somiglianza, una trasposizione gattesca abbastanza scuretta, una versione marrone, molto agostana, nella quale mi riconosco». Altro che Sanremo, la gloria eterna arriva qu ...

Approvate dalla giunta regionale quattro delibere contenenti altrettanti indirizzi per la prossima apertura di bandi (a settembre) per fornire sostegno alle imprese toscane colpite dal fermo causato ...«È un gatto a mia immagine e somiglianza, una trasposizione gattesca abbastanza scuretta, una versione marrone, molto agostana, nella quale mi riconosco». Altro che Sanremo, la gloria eterna arriva qu ...