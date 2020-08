Pesante rimodulazione in arrivo per alcuni piani a consumo WINDTRE (Di mercoledì 19 agosto 2020) In arrivo una Pesante rimodulazione per alcuni piani base a consumo di WINDTRE, che da settembre costeranno 4 euro al mese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Pesante rimodulazione Pesante rimodulazione in arrivo per alcuni piani a consumo WINDTRE TuttoAndroid.net Regione, il centrosinistra attacca: “Cancellati 217 milioni del Masterplan"

“Una Giunta regionale ferma, incapace di governare e programmare: leggi senza copertura e pesantemente osservate, cancellati i fondi Masterplan su opere solo da cantierare, inesistente la programmazio ...

Altra mazzata al diesel, accise più pesanti

Diesel sempre più nel mirino del governo: in ballo, ora, c'è la revisione delle accise (il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, non gradisce che alla pompa il diesel costi meno della benzina) che sig ...

“Una Giunta regionale ferma, incapace di governare e programmare: leggi senza copertura e pesantemente osservate, cancellati i fondi Masterplan su opere solo da cantierare, inesistente la programmazio ...Diesel sempre più nel mirino del governo: in ballo, ora, c'è la revisione delle accise (il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, non gradisce che alla pompa il diesel costi meno della benzina) che sig ...