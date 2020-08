Panettiere invita il cliente ad indossare la mascherina, lui risponde picchiandolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il . I fatti si sono verificati nelle scorse ore nel catanese, dove i carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato un 37enne di Giarre ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali.L’arrestato si era recato in un panificio senza indossare la mascherina. Il titolare del panificio, un esercizio commerciale a conduzione familiare, aveva subito invitato il cliente ad indossare il dispositivo. Il negozio era affollato di persone.Il 37enne, infastidito per il richiamo verbale, si era quindi scagliato contro il Panettiere e contro i familiari di quest’ultimo, accorsi per difenderlo. L’uomo avrebbe anche spintonato violentemente i carabinieri che nel frattempo era giunti sul luogo, tentando di riportarlo alla ... Leggi su huffingtonpost

