Lione-Bayern Monaco, Garcia: “Possiamo essere fieri della nostra avventura” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Possiamo essere fieri della nostra avventura in Champions di quest’anno. E’ una cosa molto positiva per i ragazzi: ho molti giovani e spero che abbiano imparato in fretta con queste partite”. Queste le parole di Rudi Garcia ai microfoni di Sky Sport dopo Lione-Bayern Monaco, gara valevole per la semifinale di Champions League 2019/2020. “Sono due club costruiti per vincerla – ha detto ancora l’ex tecnico della Roma, parlando di Bayern Monaco e Paris Saint Germain -. Questa sera sono troppo deluso per parlare della finale, mi fa male non esserci. Al fine settimana arriverò con un altro spirito e forse la guarderò”. Leggi su sportface

