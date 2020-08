De Luca furioso, torna dalla Grecia e non comunica i nomi degli amici: 15 positivi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Campania. Il presidente Vincenzo De Luca furioso per i comportamenti irresponsabili di chi rientra dall’estero senza comunicare nulla all’Asl. La dichiarazione del presidente “Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna. La convivenza civile comporta doveri … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Notiziedi_it : De Luca furioso con chi è andato in vacanza all’estero: “Non ci sono parole. Tamponi a Capodichino” - NapoliToday : #Cronaca De Luca furioso con chi è andato in vacanza all'estero: “Non ci sono parole.Tamponi a Capodichino”… - MDiretta : Ancora migranti in fuga da Bisconte, De Luca furioso: 'Portateli in Parlamento, il 27 chiudo tutto' -… - luca_lammerding : RT @Sabrina67408695: Travaglio furioso coi 5S e Tridico: «Uno spettacolo pornografico da vietare ai minori di 18 anni» ???????????? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca furioso Covid: tamponi a Capodichino per chi arriva dall'estero, De Luca furioso Salernonotizie.it Salvatore, Shoemaker of Dreams: il film di Guadagnino su Ferragamo a Venezia

La vita avventurosa del calzolaio delle star diventa un film. Si intitola “Salvatore – Shoemaker of dreams” il docu-film su Ferragamo firmato dal regista Luca Guadagnino, che sarà presentato in antepr ...

De Luca furioso con chi è andato in vacanza all'estero: “Non ci sono parole. Tamponi a Capodichino”

"Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all'estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, ...

La vita avventurosa del calzolaio delle star diventa un film. Si intitola “Salvatore – Shoemaker of dreams” il docu-film su Ferragamo firmato dal regista Luca Guadagnino, che sarà presentato in antepr ..."Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all'estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, ...