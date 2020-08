Ranking Uefa aggiornato al 17 agosto 2020 dopo Inter-Shakhtar (Di martedì 18 agosto 2020) Il Ranking Uefa aggiornato al 17 agosto 2020, dopo la seconda semifinale di Europa League che ha visto l’Inter travolgere lo Shakhtar per 5-0 volando così in finale contro il Siviglia. Si riduce ulteriormente il divario tra Germania (terza) e Italia (quarta), che comunque rimane di oltre tre punti. Al comando sempre la Spagna, con ampio margine sull’Inghilterra. Di seguito le prime dieci posizioni. Il Ranking Uefa aggiornato Spagna 101.997 punti Inghilterra 90.462 Germania 73.784 Italia 70.653 Francia 58.415 Portogallo 49.449 Russia 45.549 Belgio 37.900 Ucraina 36.100 Olanda 35.750 Leggi su sportface

_Bastian_B_Bux_ : RT @MarcoZH10: Fino a questo momento, l’#Inter occupa in questa stagione la quinta posizione nel Ranking UEFA con 25 punti. E prima squadra… - bunsandvans : RT @MarcoZH10: Fino a questo momento, l’#Inter occupa in questa stagione la quinta posizione nel Ranking UEFA con 25 punti. E prima squadra… - JanoSavina : RT @MarcoZH10: Fino a questo momento, l’#Inter occupa in questa stagione la quinta posizione nel Ranking UEFA con 25 punti. E prima squadra… - Chico704 : Ma come cazzo li fa questi ranking la UEFA? Dovrebbero farsi aiutare da uno degli innumerevoli capiscers zebrati,… - peppe937 : RT @MarcoZH10: Fino a questo momento, l’#Inter occupa in questa stagione la quinta posizione nel Ranking UEFA con 25 punti. E prima squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Uefa RANKING UEFA dopo INTER-SHAKHTAR DONETSK, Europa League 2019/2020 Sportface.it SORTEGGI CHAMPIONS – Solo un “patto” tra Lione e Inter può estromettere la Lazio dall’aritmetica terza fascia nel sorteggio di Atene

La Lazio ha ottenuto nel mese di agosto la certezza matematica di disputare la prossima UEFA Champions League. Ad inizio ottobre il sorteggio della prossima fase a gruppi andrà in scena ad Atene e la ...

Finale di Europa League: Siviglia - Inter

La finale di UEFA Europa League 2019/20 vede opposte Siviglia e Inter, due squadre con molta esperienza nella competizione. Ranking UEFA: 8° Posizione in campionato: 4° (ultima partita: 19 luglio) Ult ...

La Lazio ha ottenuto nel mese di agosto la certezza matematica di disputare la prossima UEFA Champions League. Ad inizio ottobre il sorteggio della prossima fase a gruppi andrà in scena ad Atene e la ...La finale di UEFA Europa League 2019/20 vede opposte Siviglia e Inter, due squadre con molta esperienza nella competizione. Ranking UEFA: 8° Posizione in campionato: 4° (ultima partita: 19 luglio) Ult ...