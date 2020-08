Nuovo Stadio, a settembre la decisione finale sul progetto (Di martedì 18 agosto 2020) A settembre Inter e Milan sceglieranno il progetto definitivo per il Nuovo Stadio Ci sarà da attendere poco più di un mese prima di conoscere quale sarà il progetto definitivo per il Nuovo Stadio di Inter e Milan e che prenderà il posto dell’attuale San Siro. A riportarlo è il Corriere dello Sport in edicola oggi. Il progetto finale sarà scelto tra quelli degli studi di architettura Populous e Manica-CMR, scelti dalle due società per la realizzazione non solo del Nuovo ‘Meazza’, ma anche di tutta l’area circostante. Nuovo-Stadio-milano-populous-11L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Stadio Antonello: «Nuovo Stadio? Elemento chiave per generare maggiori entrate» MilanNews24.com Si chiama Connector, è il nuovo pallone in Lega Pro

Guardiamo al futuro, ai giovani, il calcio ha bisogno di loro negli stadi. Il nostro messaggio è esattamente questo. Un pallone parla più di mille parole e racconta emozioni. Spero che 'Connector' ne ...

Napoli in ritiro con la mascherina: «È obbligatoria a Castel di Sangro»

Ci sarà un controllo meticoloso. Le nuove disposizioni vanno a braccetto con quanto già previsto da noi nelle scorse settimane perché non riguardano l'accesso agli stadi, ma seguono la normativa dei ...

