Zhang entusiasta: «Interisti, andiamo in finale tutti insieme… ANDIAMO» – VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) Steven Zhang ha pubblicato un breve VIDEO dopo la finale di Europa League conquistata dall’Inter – VIDEO Gioia a mille per Steven Zhang dopo la prima finale conquistata da presidente dell’Inter. Il numero uno del club ha pubblicato un VIDEO dove mostra tutta la sua gioia per il risultato raggiunto dalla squadra: «A tutti gli InterFans del mondo, ANDIAMO in finale tutti insieme… ANDIAMO!» 🤳 SELFIE "A tutti gli #InterFans del mondo, ANDIAMO in finale tutti insieme… ANDIAMO!" ... Leggi su calcionews24

La 'quota 100' è dietro l'angolo, con un Papu in più

