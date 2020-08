Salvini: «Ecco come hanno nascosto la norma scritta per fare un regalo al suocero di Conte» (Di domenica 16 agosto 2020) Il bonus Inps usato come arma di distrazione di massa? Per coprire il favore fatto al suocero di Conte? A pensare male si fa peccato, ma di solito ci si azzecca, come amava ripetere Giulio Andreotti. Uno che di politica e di strategie ne masticava abbastanza. E stavolta a pensare male è Matteo Salvini. «Non vorrei che i polveroni mediatici di questi giorni servissero a nascondere la norma del Decreto rilancio (articolo 180, commi 3 e 4) che, come scrivono alcuni quotidiani, cancella un reato che toglie dai guai il padre della compagna di Conte, per una faccenda di mancati pagamenti milionari della tassa di soggiorno». Nel tweet del segretario della Lega ci sono una serie di dati che i telegiornali e molti media hanno ... Leggi su secoloditalia

La risalita del numero dei contagi da coronavirus in Italia si fa sempre più preoccupante: i dati delle ultime ore registrano 629 nuovi casi e 4 decessi. Il bollettino diramato ieri, sabato 15 agosto, ...

