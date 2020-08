METEO Italia: TEMPORALI FORTI in arrivo al Nord con rischio NUBIFRAGI (Di domenica 16 agosto 2020) METEO SINO AL 22 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Due distinte figure bariche si contendono l’Europa e l’Italia, con un vortice depressionario posizionato sul Canale della Manica a contrapporsi con una figura anticiclonica sul Centro-Est Europa, maggiormente solida sul bacino centrale del Mediterraneo. Qui l’anticiclone è supportato da correnti calde dal Nord Africa che investono anche l’Italia, soprattutto le regioni del Sud. Ora l’anticiclone subtropicale appare maggiormente incalzato dalle nuove infiltrazioni instabili veicolate dalla depressione atlantica. Correnti fresche in quota tendono così a venire a contatto con l’aria più calda e umida afromediterranea, determinando condizioni ideali per lo scatenarsi dell’instabilità atmosferica ... Leggi su meteogiornale

