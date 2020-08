Inter, sogno Messi sempre vivo: due i fattori che spingono a crederci. Suning ci crede (Di domenica 16 agosto 2020) Suning e l’Inter pronte ad accogliere Messi La sconfitta (clamorosa) contro il Bayern Monaco, può aprire scenari inaspettati in casa Barcellona e tra questi non è da escludere l’addio ai blaugrana di Lionel Messi con l’Inter e Suning che si faranno trovare pronte qualora la Pulce decidesse di lasciare la Spagna. “La verità però è che entrare oggi nella testa di Leo – il cui silenzio post Bayern ha fatto rumore assai – è difficile quanto pareggiare le sue magie mancine in campo. E che due grandi variabili sono legate al nuovo allenatore blaugrana e alle elezioni presidenziali”. 1600x900 1582191425735.lionel Messi1“Decisioni pesanti sono annunciate già per la prossima ... Leggi su intermagazine

