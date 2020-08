Covid | la prima richiusura del governo

Covid, la prima (ri)chiusura del governo (Di domenica 16 agosto 2020) Consumati i balli di Ferragosto, il governo chiude le discoteche. È la decisione del giorno dopo, ma può essere l’anticipo della nuova stagione di chiusure. La paura che i contagi da Coronavirus possano continuare a salire incombe sul governo che ha convocato un vertice con le Regioni prendendo la prima decisione drastica del post lockdown che sembra riportare indietro l’orologio italiano: stop alle discoteche e obbligo di mascherina anche all’aperto nei luoghi della movida.La curva dei contagi sale e il governo corre ai ripari con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma è polemica con gli operatori dei locali da ballo, che lamentano una perdita di 4 miliardi di euro per il settore e il pressing sugli Enti locali è servito solo a ... Leggi su huffingtonpost

