La Pupa e il Secchione, tumore alla tiroide: ex concorrente operata “Si ricomincia a vivere” (Di sabato 15 agosto 2020) L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, Marina Evangelista, ha vinto la sua prima importante battaglia contro il tumore alla tiroide. E’ stata la stessa giovane a raccontarlo nei giorni scorsi attraverso i suoi social dopo aver subito un lungo e delicato intervento chirurgico. Oggi sta bene e può essere da testimonianza importante per... L'articolo La Pupa e il Secchione, tumore alla tiroide: ex concorrente operata “Si ricomincia a vivere” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : La Pupa e il Secchione, tumore tiroide: ex concorrente operata - IsaeChia : #LaPupaeilSecchione, la pupa #MarinaEvangelista operata (con successo) per un tumore alla tiroide: le sue parole - zonagriigia : Chissà se anche all’amica della Enardu la inviteranno alla Pupa e il Secchione per aver inneggiato al nazismo come… - VanityFairIt : C'è tempo fino al 1 settembre. Pupe, o secchioni, fatevi avanti! - suxior : Sono aperti i casting per 'La pupa e il secchione'. 2020, quasi 2021. La pupa e il secchione. -

Ultime Notizie dalla rete : Pupa Secchione Aperti i casting per «La Pupa e il Secchione» Vanity Fair Italia Quando Barbara d'Urso cacciò Sgarbi dallo studio: "Vai via cafone"

Uno dei momenti più accessi della stagione "Live Non è la d'Urso" è stato sicuramente quello della lite furibonda negli studi tra la padrona di casa Barbara d'Urso e il critico d'arte Vittorio Sgarbi.

La Pupa e il Secchione, tumore alla tiroide: ex concorrente operata “Si ricomincia a vivere”

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, Marina Evangelista, ha vinto la sua prima importante battaglia contro il tumore alla tiroide. E’ stata la stessa giovane a raccontarlo nei giorni scorsi att ...

Uno dei momenti più accessi della stagione "Live Non è la d'Urso" è stato sicuramente quello della lite furibonda negli studi tra la padrona di casa Barbara d'Urso e il critico d'arte Vittorio Sgarbi.L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, Marina Evangelista, ha vinto la sua prima importante battaglia contro il tumore alla tiroide. E’ stata la stessa giovane a raccontarlo nei giorni scorsi att ...