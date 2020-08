Firenze. Spazi e sicurezza urbana: accordo tra prefettura e università (Di sabato 15 agosto 2020) Nuovi sviluppi per la sicurezza urbana grazie alla ricerca e alla tecnologia. E’ l’obiettivo della convenzione firmata a Palazzo Medici Riccardi tra il prefetto Laura Lega e il direttore del Dipartimento di architettura dell’Università di Firenze Saverio Mecca. In base all’accordo la prefettura renderà disponibili i dati consolidati e disaggregati sui reati predatori, commessi nel Comune di Firenze, al dipartimento accademico che li utilizzerà per implementare lo studio che da tempo conduce sulle correlazioni tra ambiente urbano, criminalità e sicurezza (sia reale che percepita). Alla firma erano presenti anche la vicesindaca e i vertici provinciali delle forze dell’ordine. L’intesa, nel rendere ... Leggi su laprimapagina

Comune di Empoli delibera un debito fuori bilancio per circa 57mila euro

Negli ultimi giorni di luglio il Comune di Empoli ha deliberato un debito fuori bilancio per circa 57mila euro, riferito a tre sentenze emesse contro la stessa amministrazione. Il consiglio comunale i ...

