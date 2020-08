Australia: donna attaccata da uno squalo, salvata da un surfista (Di sabato 15 agosto 2020) Una donna di 35 anni che stava facendo surf è stata gravemente ferita da uno squalo a Shelly Beach, vicino a Port Macquarie, sulla costa orientale dell’Australia e a nord di Sydney: lo riportano i media locali. La giovane donna è stata aggredita dalla parte inferiore della gamba destra. Un surfista è intervenuto durante l’attacco, prendendo a pugni l’animale, finché non ha lasciato andare la sua preda. La donna ha subito gravi lacerazioni alla gamba ed è stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono stabili.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Amore4Zampe : Una delicata vicenda dall'Australia - TrudyElliot : Un agente di polizia di Victoria è stato filmato mentre prende una giovane donna per la gola e la costringe a terra… - Animal_Genocide : Immersione tra le balene in Australia, un’altra donna ferita durante un tour organizzato - GINA32451015 : RT @Faraone2016: Immersione tra le balene in Australia, un’altra donna ferita durante un tour organizzato - SSalvaterra71 : RT @fulviocerutti: Immersione tra le balene in Australia, un’altra donna ferita durante un tour organizzato @lazampa @lastampa https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia donna Australia: donna attaccata da uno squalo, salvata da un surfista Meteo Web Australia: surfer girl gravemente ferita nell'attacco di uno squalo

SIDNEY - L’Australia si conferma una meta a rischio per gli attacchi di squali sugli uomini. È vero, i più non sono letali, ma anche oggi, poco prima delle 14.00, ora australiana, una donna di 35 anni ...

Australia, surfista gravemente ferita nell’attacco di uno squalo

L’Australia si conferma una meta a rischio per gli attacchi di squali sugli uomini. È vero, i più non sono letali, ma anche oggi, poco prima delle 14.00, ora australiana, una donna di 35 anni che stav ...

SIDNEY - L’Australia si conferma una meta a rischio per gli attacchi di squali sugli uomini. È vero, i più non sono letali, ma anche oggi, poco prima delle 14.00, ora australiana, una donna di 35 anni ...L’Australia si conferma una meta a rischio per gli attacchi di squali sugli uomini. È vero, i più non sono letali, ma anche oggi, poco prima delle 14.00, ora australiana, una donna di 35 anni che stav ...