Viviana Parisi, “Gioele era con lei”: in tre video gli ultimi minuti, sensitive danno indicazioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Continuano le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni, scomparso il 3 agosto assieme alla madre Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta nelle campagne di Caronia a pochi passi dall’autostrada Messina-Palermo. Qualche ora fa l’appello del padre del bambino, Daniele Mondello: «Chiunque abbia visto qualcosa dopo l’incidente, nelle campagne, si faccia avanti, chiami la polizia. Io amo mio figlio e lo voglio trovare». Una certezza però ora c’è: il piccolo Gioele era in auto con la mamma al momento dell’incidente sotto la galleria, quando lei ad un certo punto si è allontanata. La donna aveva scavalcato il guard-rail dell’autostrada Messina-Palermo, poi era sparita. leggi anche l’articolo —> Morte Viviana Parisi, attesa per ... Leggi su urbanpost

