Travolti da un insolito destino: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel 1974 usciva nei Cinema il film comico Travolti da un insolito destino, diretto dalla Regista Lina Wertmüller che oggi 14 Agosto 2020 ha compiuto 92 anni. Un marinaio siciliano comunista deve sottostare ai capricci della padrona, la viziata moglie di un industriale milanese. Ma quando lo yacht naufraga in un’isola deserta lui si prende la sua rivincita, il film ha vinto un premio ai David di Donatello. Il successo del film si deve agli interpreti, un Giancarlo Giannini semplicemente perfetto, e una Mariangela Melato leggendaria. Leggi anche: Giancarlo Giannini l’attore dalle Settebellezze Travolti da un insolito destino: Film La regista Wertmüller attira l’attenzione e fa riflettere sull’eterna lotta tra Settentrionali e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Il film con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato va in onda su Rete 4 venerdì 14 agosto e in streaming su Mediaset Play Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto va in onda in prima ...Ecco la trama del film oggi in tv. Raffaella Pavone Lanzetti, la moglie di un ricco industriale milanese, si gode le vacanze a bordo di un lussuoso yatch in mezzo al mar Mediterraneo assieme ai suoi r ...