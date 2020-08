Repubblica: lavori al Collana senza gara d’appalto e nessun controllo (Di venerdì 14 agosto 2020) Non sono ritardi per quanto riguarda i lavori allo Stadio Collana. Secondo quanto riporta oggi Repubblica Napoli dai primi atti dell’inchiesta della Corte dei conti condotta dal sostituto procuratore Davide Vitale, sarebbe emerso che sarebbero stati già “eseguiti lavori senza ricorso alla evidenza pubblica da una società priva dei documenti che attestano il possesso dei requisiti di natura tecnico ed economica”. Non era bastata una commissione interna alla Regione per verificare l’esecuzione della convenzione tra Regione e Giano, azienda che fa capo al costruttore Paolo Pagliara e in parte all’ex calciatore Fabio Cannavaro, amministrata dall’ex rettore dell’Università Parthenope Gennaro Ferrara. Il Governatore De Luca è stato ... Leggi su ilnapolista

Un annuncio di lavoro per partecipare alle riprese del film "Miele amaro" si è rilevato essere un'esca per 8 giovani ragazze che sono state abusate sessualmente dal sedicente regista, un 40enne. L'uom ...

In fila con il trolley per fare il tampone. Dall'aeroporto in taxi fino all'ospedale Cotugno, preso d'assalto da chi, tornato dalle vacanze, vuole effettuare l'esame per scongiurare di dover affrontar ...

