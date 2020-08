Previsioni meteo 14 agosto: caldo da bollino rosso in 5 città (Di venerdì 14 agosto 2020) Le Previsioni meteo di oggi, venerdì 14 agosto 2020: continua la fase di tempo stabile sull’Italia. Ancora caldo su diverse regioni della Penisola, temporali al Nord Il weekend di Ferragosto inizia con l’Italia divisa in due sotto il profilo meteo. Mentre il Nord della Penisola continua a fare i conti con piogge e temporali, al… L'articolo Previsioni meteo 14 agosto: caldo da bollino rosso in 5 città Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Meteo Liguria, qualche nube oscura il sole ma l’afa non concede tregua

Liguria. Alta pressione sempre protagonista sull’Italia. Sulla Liguria arriverà qualche annuvolamento, ma senza precipitazioni ed inserito in un contesto complessivamente soleggiato. Ecco nel dettagli ...

