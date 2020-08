La grandine sul Col de Porte e il cielo iniquo del Delfinato (Di venerdì 14 agosto 2020) L'estate francese è un insieme di tonaltà pastello dove il giallo si fa bruciato, il verde abdicante, l'ocra sfumato. Ogni tanto brillantezze smeraldine appaiono qua e là, mentre l'altitudine sale e il cielo assume intensità altrove scomparse. L'estate francese ogni tanto però si trasforma, divent Leggi su ilfoglio

giga_73 : Anche le merde dei calciatori! Eurosport : Violenta tempesta sul Giro del Delfinato: la schiena di Declercq marto… - DCunego : RT @Ciclignorante: Quindici minuti di grandine sul Col de Porte hanno regalato a Tim Declercq una maglia a pois di cui avrebbe fatto volent… - marosticale : La grandine sul ghiacciaio mi mancava - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: La #grandine sorprende i ciclisti al Giro del Delfinato. Un vero bombardamento. Foto e Video impressionanti #ciclismo #Girodel… - AriannaAmbrosi0 : RT @3BMeteo: La #grandine sorprende i ciclisti al Giro del Delfinato. Un vero bombardamento. Foto e Video impressionanti #ciclismo #Girodel… -

Ultime Notizie dalla rete : grandine sul

Il prossimo Tour de France ha un favorito e non indossa la maglia nero-bordeaux del Team Ineos. Primoz Roglic ha dominato nella tappa con l'arrivo in salita sul Col de Porte, nella seconda frazione de ...Non si ferma l’ondata di caldo africano sul Veneto. Oggi a Vicenza si toccheranno i 35 gradi, ma dalla serata sono attesi temporali, prima in montagna e zone pedemontane, poi da domani anche in pianur ...