Elezioni in Bielorussia: la polizia è accusata di tortura (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo diversi gruppi per i diritti umani e altre organizzazioni internazionali, ci sarebbero prove per dimostrare le torture della polizia in seguito alle Elezioni in Bielorussia. Circa 6700 manifestanti che sono che erano stati arrestati e rilasciati dalla scorsa domenica in poi hanno accusato le forze dell’ordine di averli picchiati e maltrattati. Secondo Amnesty International si tratterebbe di vere e proprio torture. Il 13 luglio ha segnato il quinto giorno consecutivo di proteste in seguito alle accuse di frode elettorale. Le Elezioni della scorsa domenica hanno visto trionfare, per la sesta volta, il presidente Alexander Lukashenko. LEGGI ANCHE >Bielorussia: per Lukashenko è la sesta vittoria, ma il paese è scosso dagli scontri Le Elezioni in ... Leggi su giornalettismo

marcodimaio : È convocato per domani il summit straordinario dei ministri degli esteri UE dopo le violenze dei giorni scorsi in… - gennaromigliore : Domani i ministri degli esteri UE si riuniranno in via straordinaria per i fatti in #Bielorussia. Italia faccia sen… - EnricoLetta : Non sono elezioni quelle “vinte” da #Lukashenko. Non c’è democrazia in #Bielorussia. Ai confini dell’UE non c’è pos… - Michael28677782 : RT @gennaromigliore: Domani i ministri degli esteri UE si riuniranno in via straordinaria per i fatti in #Bielorussia. Italia faccia sentir… - samualebutti : RT @PaoloBorg: Avete notate il SILENZIO ASSORDANTE di Salvini sulle elezioni taroccate e le violenze della polizia in Bielorussia? Putin no… -