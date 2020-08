Alleanza Pd-M5s: le critiche di Orfini e Gori (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel Pd c’è qualcuno a cui non va giù l’Alleanza con il Movimento 5 stelle. A farsi sentire sono il deputato dem Matteo Orfini e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.“Le alleanze si decidono in base a visione del paese, progetti, programmi, cultura politica - scrive Orfini su Twitter -. Non con un improbabile sondaggio il 14 agosto su una piattaforma della Casaleggio. Il Pd recuperi autonomia e visione. E il coraggio delle proprie idee”. Critico anche Gori. “Rousseau dice sì all’Alleanza col Pd - afferma su Twitter -. Non dico cosa penso di queste consultazioni via piattaforma, ma il Movimento 5 stelle ha almeno fatto finta di chiedere alla base cosa ne pensasse. Il Pd manco quello: dal ‘mai coi 5 stelle’ al ... Leggi su huffingtonpost

