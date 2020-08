Torvaianica, studenti nei container, Lega Pomezia: ‘Tutto ciò è inaccettabile’ (Di giovedì 13 agosto 2020) “Manca un mese alla riapertura delle scuole e a Pomezia la situazione è ancora in alto mare. Siamo seriamente preoccupati che il 14 settembre i nostri studenti vivano ancora disagi, oltre a quelli causati dalla chiusura forzata dei mesi scorsi. Tra lavori che vanno a rilento e la mancanza di informazioni per le famiglie ora è spuntata la notizia che alcuni studenti delle scuole di Torvaianica sarebbero ricollocati in alcuni container. Tutto ciò è inaccettabile ed è per questo motivo che il 24 luglio scorso abbiamo presentato una mozione da discutere in consiglio comunale con cui chiediamo all’amministrazione di Pomezia di fare presto e fornire soluzioni adeguate per la ripresa della didattica. Il Comune è in grave ritardo nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Deliberati in Giunta una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica per adeguare le strutture alle nuove normative anti-Covid, in modo ...

