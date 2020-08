NBA, follia di Antetokounmpo in Bucks-Wizards: pazzesca testata rifilata a Mo Wagner [VIDEO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) follia di Giannis Antetokounmpo durante il match vinto dai suoi Milwaukee Bucks contro i Wizards, l’MVP in carica infatti si è fatto cacciare dal terreno di gioco per una testata rifilata a Mo Wagner, quando mancavano meno di nove minuti all’intervallo. Il greco ha approfittato del gioco fermo per avvicinarsi minaccioso al proprio avversario, colpendolo con la fronte all’altezza dello zigomo. Pool/Getty ImagesImmediata l’espulsione per Giannis, che nel post gara ha provato a spiegare il motivo del suo gesto: “non ce l’avevo con lui in particolare, ma quella per me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’intero match fino a quel punto era stato pieno di giocate sporche, di colpi bassi e di altri ... Leggi su sportfair

