Gasperini si sbaglia | l' Italia dei ' Terroni del ca**o' non tiferà per l' Atalanta

(di Arturo Minervini) - "È bello sapere che tutta l'Italia tiferà per noi".

(di Arturo Minervini) - “È bello sapere che tutta l’Italia tiferà per noi”. Si è lanciato in una previsione che va oltre il suo scibile Gian Piero Gasperini in vista della sfida della sua Atalanta al ...

