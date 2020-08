Calciomercato Milan: obiettivo Bakayoko, si punta su prestito oneroso con diritto di riscatto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato Milan: il club rossonero vuole riportare a Milano Tiémoué Bakayoko: ecco la strategia per il giocatore Il Milan vuole Tiémoué Bakayoko e farà di tutto per riportarlo a Milano dopo che ha indossato la maglia rossonera nella stagione 2018/2019. Come riporta Gianluca Di Marzio, la chiave per provare a soddisfare le richieste del Chelsea (proprietario del cartellino) può essere offrire un prestito oneroso (intorno ai 3 milioni) con riscatto sui 35. Il centrocampista in stagione ha raccolto 23 presenze e un gol Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan, concreta la pista #Bakayoko. Le cifre della trattativa con il #Chelsea - DiMarzio : #Milan, gli aggiornamenti su #Roback: battuta al fotofinish la concorrenza dell'#Arsenal - DiMarzio : #Calciomercato #Milan, è fatta per #Roback dall'#Hammarby - sportli26181512 : Milan: visite mediche per Roback, il classe 2003 svedese mandato da Ibra: Visite mediche con il Milan durante la pr… - evivanco7 : RT @danieletriolo: Lo strano caso di #Bakayoko: unico giocatore sulla faccia della terra che due anni fa costava 35 mln ed ora, dopo una st… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan LIVE: ultime news su acquisti, cessioni, trattative Pianeta Milan Calciomercato Milan: obiettivo Bakayoko, si punta su prestito oneroso con diritto di riscatto

Il Milan vuole Tiémoué Bakayoko e farà di tutto per riportarlo a Milano dopo che ha indossato la maglia rossonera nella stagione 2018/2019. Come riporta Gianluca Di Marzio, la chiave per provare a ...

Inter-Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League

ROMA - L'Inter, dopo aver eliminato il Leverkusen, affronterà in semifinale di Europa League lo Shakhtar Donetsk lunedì 17 agosto alle 21. Gli ucraini, infatti, hanno superato senza grossi problemi il ...

Il Milan vuole Tiémoué Bakayoko e farà di tutto per riportarlo a Milano dopo che ha indossato la maglia rossonera nella stagione 2018/2019. Come riporta Gianluca Di Marzio, la chiave per provare a ...ROMA - L'Inter, dopo aver eliminato il Leverkusen, affronterà in semifinale di Europa League lo Shakhtar Donetsk lunedì 17 agosto alle 21. Gli ucraini, infatti, hanno superato senza grossi problemi il ...