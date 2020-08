Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia. I colchoneros sono arrivati a Lisbona dopo le positività di Correa e Vrsaljko inizia la final eight dell’Atletico Madrid. I colchoneros – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – hanno iniziato la loro avventura in Champions League dopo i fatti delle ultime ore. I madrileni sono sbarcati ieri a Lisbona dopo le positività di Correa e Vrsaljko: il percorso in Europa inizia con un po’ d’ansia, ma le misure anti-covid sono state rinforzate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - ItaSportPress : Atletico Madrid, Joao Felix: 'Mi ispiro a Griezmann. Voglio crescere e fare la storia del club come lui' -… - Spazio_Napoli : - KillerJoe67 : RT @NicolaRaiano: Casi di #COVID19 all'Atletico Madrid, al Valencia, all'Espanyol e al Betis. In Spagna direi che la situazione sta per sf… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Coronavirus in Spagna, positive sei calciatrici dell’Atletico Madrid Sport Fanpage Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia

Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia. I colchoneros sono arrivati a Lisbona dopo le positività di Correa e Vrsaljko Inizia la final eight dell’Atletico Madrid. I colchoneros – co ...

Lisbona e la sua Champions, tra allarme assembramenti e indifferenza

"A Liga de Campeões joga-se aqui", recita lo striscione verticale col logo della Champions League, sulla facciata del Mercado da Ribeira: significa che da stasera, con Atalanta-Psg, si potranno vedere ...

Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia. I colchoneros sono arrivati a Lisbona dopo le positività di Correa e Vrsaljko Inizia la final eight dell’Atletico Madrid. I colchoneros – co ..."A Liga de Campeões joga-se aqui", recita lo striscione verticale col logo della Champions League, sulla facciata del Mercado da Ribeira: significa che da stasera, con Atalanta-Psg, si potranno vedere ...