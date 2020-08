Roma: Raggi, avviato iter completamento viabilità Tor Bella Monaca (Di martedì 11 agosto 2020) “Dopo anni di attesa abbiamo avviato l’iter per il completamento degli interventi di viabilità previsti nel Programma di recupero Tor Bella Monaca”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. “Porteremo così investimenti, nuove infrastrutture e servizi sul territorio. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di viabilità complanare al Grande Raccordo Anulare di circa 3 chilometri, tre cavalcavia, un sottovia di attraversamento del GRA e 4 ponticelli sui fossi idraulici. Il programma di opere prevede un contributo di 6 milioni di euro da parte di Roma Capitale, di 25 milioni di euro da parte di ANAS (stazione appaltante), di 12 milioni di euro derivati dagli oneri dovuti dal soggetto ... Leggi su romadailynews

Virginia Raggi si ricandida a sindaca di Roma. Lo ha comunicato ai consiglieri della maggioranza capitolina nel corso di una videoconferenza che si è tenuta oggi pomeriggio. «Mi ricandido, sono convin ...Il boss fu intercettato in carcere, dopo l'uscita dalla detenzione in carcere di 300 mafiosi a causa dell'emergenza coronavirus: nel mirino, in particolare, la puntata del 10 maggio in cui il condutto ...