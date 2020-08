Nave quarantena al porto di Gioia Tauro, Santelli: “Accolto il nostro grido d’allarme” (Di martedì 11 agosto 2020) REGGIO CALABRIA – “L’impresa Grandi Navi Veloci si e’ aggiudicata il servizio di noleggio di unita’ navali per l’assistenza alloggiativa logistica e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo e, entro 24 ore da ieri, dovra’ condurre la motonave Gnv Aurelia nel porto di Gioia Tauro”. Cosi’ la governatrice della Calabria Jole Santelli in merito alla comunicazione avuta dal capo dipartimento per le Liberta’ civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno Michele di Bari.Santelli, dopo i primi migranti sbarcati in Calabria, aveva richiesto al governo una nave per la quarantena dei soggetti positivi al Covid-19. Leggi su dire

