Europa League: la semifinale sarà Inter Shakhtar (Di martedì 11 agosto 2020) Europa League, la semifinale sarà Inter Shakhtar. La squadra ucraina ha liquidato il Basilea con un netto 4-1 Si è completato il tabellone delle semifinali di Europa League. L'Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk nella suggestiva cornice dell'Esprit Arena di Dusseldorf, lunedì 17 agosto alle ore 21. Gli ucraini hanno conquistato il passaggio del turno grazie alla netta vittoria per 4-1 ai danni del Basilea: reti di Moraes, Taison, Alan Patrick su rigore e Dodo.

